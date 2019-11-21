شكرا لقرائتكم أبو ريدة: المنتخب الأولمبي تأهل لطوكيو عن جدارة.. والرهان على غريب كان في محله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وهنأ أبو ريدة جماهير الكرة المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة أجهزة الدولة التي كانت لوقفتها ودعمها للفريق منذ تكوينه وحتى الآن أبلغ الأثر فيما حققه من إنجاز يضاف إلى انجازات الكرة المصرية وتؤكد أن آفاقا عالمية جديدة دخلتها الكرة المصرية بعد الوصول إلى نهائيات كأس العالم الماضية.
كما هنأ أبو ريدة المنتخب الأوليمبي وجهازهم الفني بقيادة شوقي غريب المدير الفني الذي أكد عمليا أن الرهان عليه كان في محله وأن تقديمه لجيل جديد للكرة المصرية انجاز لا يقل عن تأهله للدورة الأولمبية.
ووصف أبو ريدة لاعبي المنتخب الأوليمبي بأنهم بحق "رجالة" كما وصفتهم الجماهير وأنه سعيد بهم فردا فردا وفخور بالعلاقة الأبوية التي تجمعه بهم بعيدا عن المناصب الرسمية .
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