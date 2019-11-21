شكرا لقرائتكم "التارجت" يمنع مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك فى يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن إدارة النادى الأبيض لن تقوم بالتفريط فى مصطفى محمد مهاجم الفريق وهداف المنتخب الأولمبى، سوى بقيمة مالية محددة لن تكون أقل من 5 ملايين دولار، وذلك لتحقيق أفضل استفادة مالية من احتراف اللاعب.

وجاء تحديد "تارجت" لرحيل مصطفى محمد فى الزمالك ليعيق بشكل كبير رحيله فى شهر يناير المقبل عن قلعة ميت عقبة خاصة إن تسويقه فى الوقت الحالى فى الدوريات الأوروبية لاستقدام عرض بتلك القيمة المالية يعد أمر صعب وفقا لذلك المصدر لذلك سيفضل مسئولو النادى الأبيض الانتظار لنهاية الموسم ومشاركته مع المنتخب الوطنى فى أولمبياد طوكيو.

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وتألق مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبى فى أمم إفريقيا تحت 23 سنة بإحرازه 4 أهداف قوية فى الدور التمهيدى أمام مالى فى ضربة البداية ثم غانا وأخيرا إحراز هدفين أمام الكاميرون ونجح فى المساهمة مع زملائه لقيادة المنتخب للتأهل إلى نهائى البطولة المقامة حاليا فى مصر حيث سيلتقى المنتخب غدا مع كوت ديفوار على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى البطولة.