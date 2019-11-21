شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على إقامة مباراتي الأهلي ضد الهلال وبلاتنيوم بالسلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني في التاسعة مساءا من يوم 6 ديسمبر المقبل، بينما يواجه بلاتنيوم الزيمبابوي في التاسعة مساءا من يوم 28 من نفس الشهر بحضور 10 الاف متفرج ، وذلك في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

كما تلقي الأهلي الكوافقة الأمنية في نفس الخطاب علي إقامة مباريات الفريق في الدوري علي استاد القاهرة رسميا بحضور 5 الاف مشجع في كل مباراة.

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