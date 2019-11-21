- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على إقامة مباراتي الأهلي ضد الهلال وبلاتنيوم بالسلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويواجه الأهلي فريق الهلال السوداني في التاسعة مساءا من يوم 6 ديسمبر المقبل، بينما يواجه بلاتنيوم الزيمبابوي في التاسعة مساءا من يوم 28 من نفس الشهر بحضور 10 الاف متفرج ، وذلك في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.
كما تلقي الأهلي الكوافقة الأمنية في نفس الخطاب علي إقامة مباريات الفريق في الدوري علي استاد القاهرة رسميا بحضور 5 الاف مشجع في كل مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يوافق على إقامة مباراتي الأهلي ضد الهلال وبلاتنيوم بالسلام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.