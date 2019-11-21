شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف إمكانية غياب فرجاني ساسي أمام مازيمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، تحديد موقف التونسى فرجانى ساسى لاعب الوسط من التواجد فى مباراة مازيمبى الكونغولى، يوم 30 نوفمبر الجاري، بالجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال إفريقيا، من عدمه عقب عودة اللاعب الدولي إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد سهيل الشملى طبيب منتخب تونس فى وقت سابق تعرض فرجاني ساسي لإصابة خفيفة في العضلة الضامة، خلال مشاركته مع نسور قرطاج أمام غينيا الاستوائية فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021، مما أستدعي استبداله لعدم تفاقم إصابته.

وأوضح طبيب المنتخب التونسي أن إصابة ساسي لا تحتاج لفترة علاج أكثر من 10 أيام، خاصة وإنه تم تدارك الإصابة في وقت مبكر قبل تفاقمها، لافتًا إلى إنه من المتوقع أن يكون اللاعب جاهز للمشاركة مع الزمالك فور انتهاء التوقف الدولي وعودة استئناف مسابقة الدوري.

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وينتظر جهاز الزمالك، عودة فرجانى ساسى إلى القاهرة للخضوع لكشف طبى جديد يحسم إمكانية لحاقه بمباراة مازيمبى من عدمه خاصة إن اللاعب أكد لإدارة الكرة بالنادى إن الإصابة بسيطة.

ويشارك الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا ضمن المجموعة الأولي التى تضم إلى جانبه كلا من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

وتأكد غياب فرجاني ساسي عن الزمالك فى أول مباراة عقب نهاية التوقف الدولي أمام إنبى، يوم الإثنين المقبل، فى الجولة السادسة بالدورى بسبب الإيقاف.