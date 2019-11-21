شكرا لقرائتكم رمضان صبحي للجماهير المصرية: "مستنينكم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكتب رمضان صبحى مخاطبا الجماهير المصرية: "مستنينكم".

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ويستعد منتخب مصر الأولمبى للمواجهة المصيرية مع نظيره كوت ديفوار والمقرر لها الثامنة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولى فى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً بعد أن ضمنا المنتخبان الصعود لأولمبياد طوكيو 2020.

وبات المنتخب الأولمبى على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب للمرة الأولى فى تاريخه بعد أن سبق له إحراز المركز الثالث فى النسخة الأولى 2011 بالمغرب على حساب السنغال ثم خرج من الدور الأول فى ظهوره الثانى بالسنغال عام 2015