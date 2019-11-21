شكرا لقرائتكم الشباب يبحث عن استعادة توازنه أمام الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الشباب لاستعادة توازنه حينما يستضيف نظيره الفيحاء، يوم الجمعة، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، وفي الرس يتطلع الحزم لمواصلة عروضه القوية حينما يستضيف جاره الرائد، في حين يبحث الفتح عن فوزٍ يبعده عن مناطق الخطر حينما يحل ضيفاً على أبها، في افتتاح المرحلة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الشباب إلى استعادة توازنه والعودة مجدداً لمنافسة فرق المقدمة حينما يستضيف الفيحاء، وتوقفت انطلاقة الشباب عقب خسارته في المرحلة الماضية أمام التعاون 3-1، ليبقى في المركز السادس برصيد 15 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر ووصيفه النصر.

ونجح الشباب بحجز مقعده في الدور ربع النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عقب تخطيه شباب الأردن، في حين حقق الفريق فوزاً كاسحاً بنتيجة 6-صفر أمام مضيفه طبرجل في الدور 64 لكأس الملك.

وفي المقابل يأمل الفيحاء في مواصلة حصده للنقاط والتقدم في سلم الترتيب بعد النتائج الجيدة التي قدمها في مبارياته الثلاث الأخيرة، ونجح الفيحاء بجمع 5 نقاط في آخر 3 مباريات بالدوري بفوزه على الفتح وتعادله أمام فريقي أبها والاتفاق ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم إلى المركز 12.

وفي الرس يتطلع الحزم لمواصلة عروضه القوية حينما يستضيف جاره الرائد، وقدّم الحزم أداءً مميزاً هذا الموسم بعدما تخصص بالفوز على الفرق الجماهيرية حيث هزم النصر واتحاد جدة وجاره الأهلي، وهو ما جعله يتقدم إلى المركز الثامن برصيد 14 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فرق الصدارة.

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في حين أن الحزم قد تلقى صدمةً قوية بعد مغادرته بطولة كأس الملك مبكراً بخسارته أمام ضيفه الدرع "درجة ثانية" بينتجة 3-2.

وفي المقابل يسعى الرائد لتعويض خسارته في المرحلة الماضية أمام غريمه التقليدي التعاون التي أبقت الفريق قي المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة يبحث الفتح عن إنقاذ ما يمكن إنقاذه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها، وعانى الفتح هذا الموسم من سوء النتائج حيث تلقى 6 خسائر مقابل فوز وحيد على العدالة وتعادلين ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط.

وقدّم الفتح أداءً مميزاً في المرحلة الماضية حينما كان قريباً من تحقيق الفوز على الهلال المتصدر واكتفى بالتعادل 3-3، في المواجهة الأولى لمدربه البلجيكي يانيك فيريرا الذي حل خلفاً للتونسي فتحي الجبال المقال من منصبه.

وفي المقابل يأمل أبها في العودة مجدداً لحصد النقاط عقب خسارته 4-صفر أمام مضيفه النصر في المرحلة السابقة ليبقى في المركز التاسع برصيد 11 نقطة.