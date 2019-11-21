شكرا لقرائتكم كوستا يخضع لعملية "انزلاق غضروفي" ويغيب 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الخميس، أن مهاجمه دييغو كوستا سيخضع لعملية جراحية يوم الجمعة للعلاج من الانزلاق الغضروفي. وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كوستا يواجه إمكانية الغياب عن الملاعب لثلاثة أشهر. Advertisements ولم يشارك كوستا في الحصص التدريبية الأخيرة لأتلتيكو بسبب الشعور بآلام في الظهر. وسجل كوستا سبعة أهداف فقط خلال 42 مشاركة في الدوري الإسباني منذ عودته لاتلتيكو قادما من تشيلسي الإنجليزي في مطلع 2018. ولن يتحدد المسار العلاجي للمهاجم البرازيلي الأصل قبل الاسبوع المقبل لكن من المتوقع غيابه عن الملاعب حتى فبراير المقبل.

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