شكرا لقرائتكم فاسكيز يغيب عن صفوف ريال مدريد بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني يوم الخميس، أن لاعبه لوكاس فاسكيز سيغيب لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة بكسر في إصبع القدم.

وذكر النادي الملكي في بيان له "بعد الفحوص الطبية التي جرت يوم الخميس للاعبنا لوكاس فاسكيز ، فإنه تم تشخيص حالته على أنه كسر في إصبع القدم اليسرى".

ويغيب فاسكيز عن عدة مباريات للريال وقد يستمر غيابه حتى نهاية العام.

وانضم فاسكيز لقائمة المصابين في النادي الملكي والتي تضم خاميس رودريجيز وناتشو فيرنانديز وماركو اسينسيو.