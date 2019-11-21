شركة تذكرتي لن تسمح بحضور نهائي إفريقيا للشباب دون بطاقة المشجع والتذكرة

صرحت شركة تذكرتي على أنها لن تسمح بحضور مشجعي كرة القدم، في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت سن 23 عام، والتواجد من دون بطاقة المشجع أو من دون التذكرة معا، كما قد أهابت شركة تذكرتي المتخصصة في بيع تذاكر المباريات خلال بيان لها للمواطنين، بأن يتعاونوا بالتزامهم بالنظام الموضوع والمتبع من جانب الشركة.

وذلك حتى تتمكن الشركة من توفير الأمان والمحافظة على الأرواح، وان تظهر المباريات بمظهر مشرف يليق بمصرنا الحبيبة، حيث أنه من المقرر أن يلتقي منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره فريق كوت ديفوار، وأن اللقاء سيكون في يوم الجمعة على استاد القاهرة، وتلك المباراة من ضمن مباريات نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.