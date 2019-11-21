"عقليته غير مناسبة".. جون تيري يوضح سبب فشل صلاح مع تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح النجم الإنجليزي جون تيري قائد فريق تشيلسي السابق، سبب فشل تجربة الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الحالي والبلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي.

أسطورة تشيلسي السابق قال في تصريحات عبر شبكة "فوكس سبورت" :"صلاح ودي بورين لم يكونا مناسبان لعقلية تشيلسي خلال هذه الفترة".

وتابع :"صلاح ودي بروين كانوا وقتها شبابًا، وجوزيه مورينيو (مدرب تشيلسي الأسبق) كان يريد لاعبين مناسبين لعقلية الفوز".

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وأنهى :"صلاح ودي بروين أثبتا بعد رحيلهما عن تشيلسي أنهم نجومًا".

صلاح كان قد انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من ليفربول ليثبت منذ ذلك الحين أنه من أهم صفقات "الريدز" حيث نال الدولي المصري جائزة هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين.

في المقابل، يعتبر كيفين دي بروين أحد أهم أوراق بيب جوارديولا خلال الفترة الحالية حيث يعتبر اللاعب الأكثر تمريرًا للأهداف الحاسمة بين الدوريات الخمسة الكبرى في الموسم الحالي بواقع تسع تمريرات.