"لم نفاوضه".. إنبي يوضح حقيقة التعاقد مع حفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أوضح حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، حقيقة دخول إدارة ناديه في مفاوضات من أجل ضم أيمن حفني في يناير المقبل.

مدرب إنبي قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الخميس :"لا نفاوض أيمن حفني لضمه في يناير المقبل، وارتباط اللاعب بالنادي غير صحيح".

وتابع :"حفني ليس من حساباتنا، ولم يحدث أي تفاوض مع اللاعب من الأساس أو مع ناديه".

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كان حفني انتقل إلى صفوف مصر المقاصة قادمًا من الزمالك في الصيف الماضي، إلا أن مشكلة قيد اللاعب لم تجعله يشارك في أي مباراة مع الفريق الفيومي.

ويستعد إنبي تحت قيادة حلمي طولان لمباراة الزمالك مساء الإثنين المقبل في مباراة تأتي ضمن الأسبوع السادس من مسابقة الدوري.

ويحتل إنبي المركز الأخير برصيد نقطة حيث لم يحقق الفريق البترولي أي فوز خلال المباريات الخمس الماضية، في المقابل يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد عشر نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر حاليًا.