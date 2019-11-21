"الاختيار يوليو 2020".. شوقي غريب يتحدث عن ضم صلاح لأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي عن انضمام محمد صلاح لاعب منتخب مصر الأول وليفربول الإنجليزي خلال منافسات طوكيو 2020، وموعد انضمام الثلاثي المرشح.

ويلتقي منتخب مصر في تمام الثامنة مساء غد الجمعة أمام نظيره الإيفواري في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقيا تحت 23 سنة.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة قال غريب: "أهنئ المنتخب الإيفواري على تأهله إلى مباراة النهائي، المنتخبان استحقا بطاقة التأهل إلى النهائي وأولمبياد طوكيو".

وأضاف: "حققنا الهدف الرئيسي من البطولة وهو التأهل، أما بالنسبة للانتقادات التي يتعرض لها المنتخب فهذا أمر طبيعي، ألتفت لما يفيدنا فقط، ولا أستمع للآراء التي تتحدث بعيدًا عن الجوانب الفنية".

Advertisements

وعن مشاركة محمد صلاح رفقة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو قال غريب: "أنا كمدرب أفتخر بوجود محمد صلاح كلاعب مصري لما يقدمه، لا أحد يختلف على هذا الموضوع، صلاح رفع اسم مصر في جميع المحافل العالمية والدولية وبإجادة فوق الوصف".

وتابع: "لدينا غدًا مباراة نهائي مهمة لعودة الهيبة لمنتخب مصر، الجميع ترك الملعب حزينًا منذ 4 أشهر؛ لذلك لا مجال للحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي".

وواصل: "سيتم الاختيار في يونيو 2020، سنراجع لوائح البطولة ومن ثم سيتم الاستقرار على الأسماء المرشحة".

جدير بالذكر أن لوائح الأولمبياد تمنح الحق للمنتخبات المتأهلة بضم 3 لاعبين فوق 23 سنة للمشاركة في البطولة.