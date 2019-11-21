غريب مشيدا بتحفيز السيسي للاعبي الأوليمبي: سنقاتل للفوز وإهداء الكأس للرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توجه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب دعمه وكلماته عقب تأهل الفراعنة الصغار إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو 2020 عقب الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة ليواجه نظيره الإيفواري في المباراة النهائية التي تقام في الثامنة من مساء غد الجمعة.

وقال غريب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية: " كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة كان لها أثراً إيجابياً على معنويات اللاعبين قبل ساعات من المباراة النهائية ".

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وأكد: "سنقاتل من أجل الفوز في النهائي وإهداء الكأس للرئيس".

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتخب الأوليمبي بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، والتأهل إلى نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتوجه الرئيس السيسي بالتحية والتقدير للمنتخب الوطني الأوليمبي لتأهله لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠، مشيدًا بمستوى الأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة متميزة من الجهاز الفني الوطني.