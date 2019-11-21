ميلان يدرس التعاقد مع إبراهيموفيتش

يدرس نادي ميلان الإيطالي إمكانية عودة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كشفت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بأن نادي ميلان بدأ التفاوض مع مينو رايولا

وكيل أعمال إبراهيموفيتش الذي قضى موسمين في صفوف الفريق الإيطالي بين عامي 2010 و2012.

وذلك عقب أعلن إبراهيموفيتش الاسبوع الماضي رحيله عن فريق لوس أنجليس جالاكسي

الأمريكي بعد أن قضى موسمين في النادي، وسجل إبراهيموفيتش 56 هدفا في 52 مباراة منذ انضمامه لجالاكسي في مارس 2018.

انتقل إبراهيموفيتش إلي ميلان موسم 2011 -2012 سجل خلالها 42 هدفا خلال 61 مباراة ليساهم في فوز الفريق بأخر لقب له في الدوري الإيطالي.