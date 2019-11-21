بطلات مصر لسلاح الشيش ينافسن على التأهل لأولمبياد طوكيو

تخوض بطلات مصر فى السلاح منافسة شرسة فى كأس العالم لسلاح الشيش إحدى الجولات المؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 المقرر انطلاقها غدا الجمعة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بمشاركة 38 دولة من مختلف أنحاء العالم. وتطمح بنات مصر فى حجز بطاقة التأهل الجماعى من بوابة القاهرة من خلال الحصول على أحد المراكز التى تضمن للفريق السفر إلى طوكيو 2020 واللحاق بمنتخب الرجال الذى تأهل بالفعل. وتشارك مصر فى البطولة باثنى عشر لاعبة هن جومانا أمير ويارا الشرقاوى ومريم الزهيرى ونهى هانى وسلمى هانى وجنا محمود وشهد محمود ونورا محمد جيهان محمد وشهد نزار وعالية رضوان ومريم صدقى. ويارا الشرقاوى ومريم الزهيرى ونهى هانى وسلمى هانى وجنا محمود وشهد محمود ونورا محمد جيهان محمد وشهد نزار وعالية رضوان ومريم صدقى. ويضم منتخبنا الوطنى لسيدات سلاح الشيش أصغر لاعبات البطولة سلمى هانى ذات الأربعة عشر عاما فقط وهى تصغر بثلاثين عاما عن أكبر لاعبات البطولة المجرية سسيلا اوروشازى. Advertisements ويحرص اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى على الدفع بالناشئين والشباب فى البطولات الدولية المختلفة لأجل بناء أجيال جديدة للمستقبل تستطيع التنافس والوصول إلى أفضل المراكز. الدولية المختلفة لأجل بناء أجيال جديدة للمستقبل تستطيع التنافس والوصول إلى أفضل المراكز. وتعد اللاعبة نورا محمد هى أكبر لاعبات منتخبنا 21 عاما ويليها كل من يارا الشرقاوى ومريم الزهيرى 20 عاما وجيهان محمد 19 عاما وكل من نهى هانى وشهد محمود 18 عاما وكل من مريم صدقى وعالية رضوان وشهد نزار 17 عاما وكل من جومانا أمير وجنا محمود 16 عاما وأخيرا سلمى هانى 14 عاما. وتقام البطولة على مدار ثلاثة أيام اعتبارا من الغد وتستمر حتى يوم الأحد المقبل حيث تقام الجمعة والسبت منافسات الفردى بينما تقام منافسات الفرق وتنتهى يوم الأحد المقبل.

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