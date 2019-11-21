براعم الأهلي يلتقي مركز شباب الأميرية غدًا الجمعة

فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ يلتقي غدا الجمعة مع فريق مركز شباب الأميرية، ضمن الجولة السابعة من مهرجان السوبر للبراعم بمنطقة القاهرة.

ويدخل الأهلي المباراة تحت شعار لابديل عن الفوز ومواصلة العروض المميزة التي يقدمها منذ بداية البطولة، بعدما حقق العلامة الكاملة في كل مبارياته، ويسعى غدا لتحقيق الفوز السادس على التوالي أمام شباب

الأميرية.

وحقق الأهلي ١٥ نقطة، جمعها من الفوز في ٥ مباريات، بعد فوزه اعتباريا في الجولة الأولى على مركز شباب سراي القبة 2- صفر، ثم فاز على شباب عرب الحصن ٦ - صفر، وعلى السكة الحديد٤ - ١، وعلى النصر٣ - ١، وعلى الطيران ٦ - صفر،

مسجلاً ٢١ هدفاً مقابل هدفين فقط في مرماه، و له مباراة مؤجلة من الجولة الثانية أمام شباب حلوان الجديدة.

يذكر أن مباريات مواليد ٢٠٠٦ تقام على مدار ٧٠ دقيقة بواقع ٣٥ دقيقة لكل شوط، ويحق لكل فريق خلالها إجراء ٨ تبديلات.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي تامر حفني مديراً فنياً وأحمد جمال مدرباً للفريق ومحمد سعد مدرباً مساعداً وعلى خليل مدرباً لحراس المرمى وأشرف عثمان طبيبا وأحمد فؤاد إدارياً وإبراهيم رشاد أخصائيا للتدليك.