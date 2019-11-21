بتروجت يكتسح سبورتنج برباعية ويصعد لدور الـ32 لكأس مصر

تأهل فريق بتروجت لدور الـ32 لبطولة كأس مصر، بعد اكتساحه لنظيره سبورتنج السكندري، بأربعة أهداف نظيفة بستاد الجيش الثالث بالسويس. بالسويس. سجل الرباعية ميدو وايريكال في الشوط الأول وحسين حمدي وجون مانجا في الشوط الثاني. الثاني. يذكر أنه ستجرى قرعة بين الأندية الـ32 بمقر اتحاد الكرة حيث يوجه الـ18 فريقا بالدوري الممتاز الـ14 فريقا الذين صعدوا لدور الـ32 من أندية القسم الثاني والثالث.

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