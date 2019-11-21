هاني أبو ريدة يهنئ المنتخب الأوليمبي بالتأهل للأولمبياد

أكد المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم أن تأهل المنتخب الوطني المصري الأولمبي لنهائيات دورة طوكيو الأولمبية جاء عن جدارة واستحقاق.

وقدم أبو ريدة خالص تهانيه إلى كل جماهير الكرة المصرية والقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة

أجهزة الدولة التي كانت لوقفتها ودعمها للفريق منذ تكوينه وحتى الآن أبلغ الأثر فيما حققه من إنجاز يضاف إلى انجازات الكرة المصرية وتؤكد أن آفاقا عالمية جديدة دخلتها الكرة المصرية بعد الوصول إلى نهائيات كأس العالم الماضية.

كما هنأ أبو ريدة المنتخب الأوليمبي وجهازهم الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني الذي أكد عمليا أن الرهان عليه كان في محله وأن تقديمه لجيل جديد للكرة المصرية انجاز لا يقل عن تأهله للدورة الأولمبية.

ووصف أبو ريدة لاعبي المنتخب الأوليمبي بأنهم بحق "رجالة" كما وصفتهم الجماهير وأنه سعيد بهم فردا فردا وفخور بالعلاقة الأبوية التي تجمعه بهم بعيدا عن المناصب الرسمية.