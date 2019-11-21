همام طارق يلحق ببعثة الإسماعيلي في الإمارات

سيلحق همّام طارق لاعب وسط الإسماعيلى ببعثة الفربق فى الإمارات، وذلك اعتبارًا من السبت المقبل، تحضيرًا للقاء الجزيرة الإماراتى يوم 26 نوفمبر الجارى، فى إياب دورالــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وكان اللاعب قد شارك ضمن صفوف منتخب بلاده خلال فترة الأجندة الدولية وساهمفى اعتلائه قمة المجموعة الثالثة في ترتيب منافسات تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس الأمم وكأس العالم بقطر 2022.
وكان الإسماعيلي حققَّ الفوز علي نظيره الجزيرة الإماراتي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين سجّلهما الناميبي بنسون شيلونجو.
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