الأهلي 2005 يواجه مصر الجديدة غدًا الجمعة

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ يواجه مضيفه مصر الجديدة (ألماظة)، غداً الجمعة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الجولة الثامنة من بطولة منطقة

القاهرة.

الأهلي يدخل المباراة وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه المميزة وانتصاراته المتتالية، بهدف إحراز لقب البطولة، خاصة أنه

لم يتعرض لأية هزيمة منذ بداية الموسم .

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديراً فنياً، ومعتز إينو مدرباً عاماً، وأحمد إبراهيم مدرباً لحراس المرمى، وسيد عرفان إدارياً، وإسلام عزيز طبيباً، وناجح أبو زهرة إخصائيًّا للتدليك.