وزير الرياضة يكرم كيشو بعد ذهبية العالم وتأهله لأولمبياد طوكيو

كرم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البطل المصري محمد إبراهيم كيشو، وذلك بعد ان استطاع حجز بطاقة التأهل الي أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ عقب اقتناصه المركز الخامس في بطولة العالم للكبار للمصارعة والتي أقيمت بالمجر.

كما توج كيشو بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن تحت ٦٧ كجم ببطولة العالم تحت ٢٣ سنة بعد التغلب على لاعب بيلاروسيا 9/0.

تقدم صبحي بالتهنئة لكيشو لحصوله علي الميدالية الذهبية في بطولة العالم تحت ٢٣ سنة، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة تقف خلف كيشو في استعداداته ولا تدخر جهدا فى توفير الدعم والرعاية

له من اجل المنافسة والحصول علي ميدالية في أولمبياد طوكيو.

واضاف صبحى أن خطة الوزارة في دعم اللاعبين وتوفير الرعاية اللازمة لهم بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بدأت تؤتي ثمارها وتظهر نتائجها في تحقيق الميداليات والبطولات، حيث تعتبر هذه هي المرحلة الأولى فى الاعداد للحصول علي ميدالية في الأولمبياد القادمة، بالإضافة إلى التنسيق لما بعد الاولمبياد.

كما استعرض صبحي خطة كيشو في المرحلة المقبلة من إقامة معسكرات ومنافسة في بطولات مختلفة،

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قبل ان يبدأ اللاعب في دخول فترة الإعداد الخاصة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ويعد كيشو من أبرز لاعبى المصارعة في مصر فى الفترة الأخيرة بعد احتلاله المركز الرابع فى التصنيف العالمى والأولمبى، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة.

يذكر أن كيشو تأهل إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم ٢٠١٩ التى أقيمت الشهر الماضى، ليكون أول لاعبى منتخب المصارعة المتأهلين للأولمبياد.

وكان اللاعب قد توج بذهبية دورة الألعاب العسكرية التى أقيمت بالصين، و كذلك ذهبية دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب.

حضر التكريم العميد عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، محمد الكردي مساعد الوزير لشئون البطولة، وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية، وعبد الاول معاون الوزير لشئون البطولة.