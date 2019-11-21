تركي آل الشيخ يرفع نسبة تملكه لنادي ألميريا الإسباني

أعلن نادي ألميريا الإسباني عن رفع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مالك النادي، نسبة تملكه إلى 99.8% من أسهم إدارة النادي .
نجح تركي آل الشيخ في تملك نادي ألميريا مع بداية الموسم الجاري،وذلك بعد مفاوضات ناجحة مع الإدارة السابقة، ليتملك النادي الإسباني.
ونشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "مالك النادي تركي آل الشيخ، رفع نسبةتملكه للنادي، لتصل إلى 99.8%" .
ونجح تركي آل الشيخ في إتمام العديد من الصفقات القوية والمميزة، من أجل قيادة الفريق للتأهل إلى الدوري الإسباني الموسم المقبل .
يحتل فريق ألميريا المركز الثالث في ترتيب فرق دوري الدرجة الثانية الإسباني، بفارق نقطتين عن فوينلابرادا صاحب المركز الثاني، بعد مرور 16 جولة .
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