أحد نجوم ريال مدريد يصاب بكسر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، صباح اليوم، تعرض لاعبه لوكاس فاسكيز لإصابة بكسر على مستوى أحد أصابع القدم اليسرى، إذ من المُتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة لم يتم تحديدها.
وقام النادي الملكي بنشر بيان رسمي، على موقعه الرسمي، يُؤكد فيه تعرض لوكاس فاسكيز لكسر في أحد أصابع قدمه اليسرى.
وأشارت التقارير الإخبارية الصادرة من إسبانيا، أن الإصابة ليست خطيرة ولن تحتاج لتدخل جراحي.
وسيغيب اللاعب الإسباني فاسكيز عن النادي الملكي في المُباراتين المُقبلتين أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في دوري الأبطال، في انتظار تطور حالته الصحية.
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