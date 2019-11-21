رياضة | عرض سعودي جديد لضم مهاجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض سعودي جديد لضم مهاجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك عرضا من نادي العدالة السعودي للانضمام لصفوفه خلال يناير المقبل.

ويعتبر موقف كاسونجو غامض مع الزمالك في الوقت الحالي سولء بالبقاء او الرحيل، ويعتبر العدالة أحد الفرق الصاعدة حديثًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويمتلك الكونغولي تجربة سابقة في السعودي عن طريق نادي الوحدة لكنه لم يشارك لفترات طويلة خلال الموسم الماضي بسبب الإصابة التي عانى منها.

وطلب اللاعب من إدارة الزمالك حسم مصيره في الأيام المقبلة للرد على تلك العروض سواء بقيده في يناير المقبل أو صرف النظر عن الأمر.

وعاد كاسونجو للقاهرة مؤخرًا ويخضع لتدريبات تأهيلية وعلاجية بعد فسخ نادي الوداد المغربي عقد الإعارة معه وعودته من جديد على ذمة الزمالك.

Advertisements

ويفتقد الزمالك في مباراة إنبي المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري لخدمات بعض اللاعبين ويأتي على رأسهم المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي للإيقاف من جانب لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتعرض ساسي للإصابة في مباراة منتخب بلاده الأخيرة أمام غينيا الإستوائية في تصفيات أمم افريقيا واشتكى من بعض الآلام في الفخذ ويحتاج للراحة والعلاج لمدة أسبوع.

وكانت آخر المواجهات للزمالك قبل توقف الدوري أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا وانتهت لمصلحة الفريق الأبيض بهدف نظيف.

ويستعيد الزمالك في لقاء إنبي مجهودات الدوليين سواء على صعيد المنتخب الأول أو المنتخب الأوليمبي.

وخاض المنتخب الأول مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا وانتهت الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والثانية بالتعادل السلبي.

في الوقت الذي حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة العبور لأولمبياد طوكيو 2020 بعد التغلب على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة بالأمس.