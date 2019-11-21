رياضة | محمد محمود يعود إلى القاهرة بعد جراحة الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد محمود يعود إلى القاهرة بعد جراحة الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد محمد محمو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة قادمًا من ألمانيا عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي هناك.

وكان محمود قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر، وذلك للمرة الثانية في مسيرته.

ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى ألمانيا بعد أسبوعين من أجل البدء في المرحلة الثانية من التأهيل والعلاج.

ومن المنتظر غياب محمود عن الملاعب لمدة ٨ أشهر حتى التعافي من الإصابة والعودة من جديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الاثنين المقبل على ستاد الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.