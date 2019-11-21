رياضة | مصر تفوز ببطولة إفريقيا وتحصد ثاني العالم عموم في بطولة رفع الأثقال المكفوفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تفوز ببطولة إفريقيا وتحصد ثاني العالم عموم في بطولة رفع الأثقال المكفوفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت فعاليات بطولة العالم رقم 14 والبطولة الأفريقية الأولى لرفع الأثقال، والتي استضافتها مصر مؤخرا بأحد فنادق الجيزة.

وشارك في تلك البطولة كل من [ تركيا - روسيا - اوكرانيا - التشيك - اليابان - ليبيا - الهند - جورجيا - فنزويلا] بجانب المنتخب الوطني المصري.

وضمت بعثة الفريق المصرى 23 لاعبا ولاعبة وهم :-

اللاعبين : محمد رمضان - مصطفى صبحي - علي محمد علي - احمد عادل - الحسن فراج - إسلام سيف - مصطفى سليمان - أحمد عليوة - خالد علي - محمد رمضان - محمود شحته - محمد الجمال - علي القشاوي.

اللاعبات : إسراء الكريم - فاطمة البربير - شيماء عبد المقصود - أية حمادة - فاطمة السعيد - روان جاد - رشا جمال - إسراء الكريم - منى راشد - فاطمة خميس.

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ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري لرفع الأثقال للمكفوفين الدكتور خالد عبادة المدير الفني ومعه حسن صيام والشيماء أبوالحسن مساعدين وعماد الدين عبدالعزيز إداري الفريق.

وحصل المنتخب المصري لرفع الاثقال علي المركز الثاني سيدات ورجال في منافسات "العموم" لرفع الاثقال بعد منتخب أوكرانيا الحاصل عل المركز الأول فيما احتل منتخب روسيا المركز الثالث وفي منافسات "البنش برس" سيدات ورجال احتل المنتخب المصري المركز الثالث بعد منتحب روسيا الحاصل علي المركز الثاني والذي جاء بعد منتخب أوكرانيا.

وحصد المنتخب المصري ٤٦ ميدالية متنوعة بواقع ١٤ ميدالية ذهبية و٢١ فضية و ١١ برونز في منافسات الناشئين والعموم رجال وسيدات.

وفي البطولة الإفريقية احتل المنتخب المصري المركز الأول سيدات ورجال متفوقا على منتخب ليبيا.

يذكر أن المنتخب الوطني لرفع الأثقال للمكفوفين قد تم تشكيله منذ عامين فقط وقد شارك في بطولة العالم الماضية التي أقيمت في الاقصر بنوفمبر الماضي وحصلت مصر على المركز الثالث في الترتيب العالم للبطولة.