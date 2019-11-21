رياضة | بطاقتين غاليتين لمصر للألعاب العالمية للاولمبياد الخاص بالسويد 2021 في الفوربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطاقتين غاليتين لمصر للألعاب العالمية للاولمبياد الخاص بالسويد 2021 في الفوربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت مصر انجازا رياضيا جديدا بنجاح لاعبو الاولمبياد الخاص المصرى باقتناص بطاقتى تأهل للمشاركة فى الالعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021 عندما نجح لاعبوها الذكور والموحد فى الفوز بهاتين البطاقتين خلال مشاركتهما فى الكأس الاقليمى الاول للفوربول والذى اقيمت بالقاهرة وشهد مشاركة 11 فريقا من 6 دول العربية هم مصر والامارات والسعودية والكويت والاردن والمغرب ، فيما حصلت المغرب على بطاقتين ايضا وكل من السعودية والامارات على بطاقة واحده ، لتنظم الفرق الست الى 45 فريقا يشاركون فى تلك الرياضة من بين 7 رياضات تشهدها الالعاب العالمية بالسويد .

ورغم حداثة لعبه الفلوربول والتى قررت الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص برئاسة المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى بادخالها للمنطقة وقام الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بعقد دورة تدريبية شارك فيها 11 دولة عربية منذ اقل من شهرين ، تكون على اثرها تلك الفرق التى بدأت تستعد للتصفيات ، ورغم حداثة اللعبه الا ان المستويات الفنية للاعبين كانت عالية ، الامر الذى يبشر بظهور الفرق العربية بمستوى فنى رائع بين دول العالم الاقدم فى ممارسة هذه الرياضة خلال الالعاب العالمية .

اعتبر شريف الفولى المدير العام للالعاب والمسابقات بالرئاسة الاقليمية والمنسق العام على تنظيم تلك التصفيات ، بأنها حققت نجاحا باهرة ، ومن تابع المباريات ومستويات اللاعبين لا يعتقد ابدا انهم يمارسون تلك اللعبه لأول مرة ، وان سر سعادته يكمن فى ظهور فرق الاناث والتى شاركت من كل من الامارات والسعودية والمغرب بمستوى فنى رائع ، وهو على يقين من تلك الرياضة سوف تشهد فى القريب العاجل انتشارا كبيرا فى مختلف برامج االمنطقة

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حفل خنام مبسط

وكانت اللجنه المنظمه لاول كأس اقليمى للفوربول قد اقامت فى فندق اقامة اللاعبين بمدينه السادس من اكتوبر حفل وداع شهد القاء مجموعه من الكلمات من اللجنه المنظمة ومن رؤساء الوفود والذين حرصوا على شكر جمهورية مصر العربية على تلك الاستضافة وعلى حرص الرئاسة الاقليمية على ادخال تلك الرياضة ، وعلى التنظيم الرائع للمباريات ، والتى لم تشاهد الا بعض الاعتراضات والتظلمات البيسطة والتى حرصت لجنه التظلمات فور التقدم بها على الرد عليها ، ورغم عدم تأهل اى فرق من الكويت او الاردن الا ان البعثتين عبروا على سعادتهم البالبغة فى الاشتراك فى تلك التصفيات ، وان القادم سيكون افضل حيث سيتم الحرص والعمل على نشر تلك الرياضة لما تحتوية من متعه واثارة وسهوله فى قوانينها الرياضية .

.تكريم اللجان الوفود واللجنه المنظمه

وشهد الحفل الختامى تكريم رؤساء وفود الدول الست والاحتفال بالاعبين الذين نجحوا فى الفوز ببطاقات التأهل الى جانب حرص رؤساء الوفود العربية على تبادل الدروع مع اللجنه المنظمة والتى قامت بدورها بمنحهم دورع المشاركة وتوزيع بعض الهدايا على اللاعبين ، كما تم تكريم المتطوعون والذى لعبوا دورا كبيرا فى خروج الكأس بتلك الصورة الرائعه ، شارك فى الحفل رؤساء الوفود مصر الدكتور باسم تهامى الأردن معمر محمد عبدالقادر المغرب صلاح الدين السمار الكويت فهد الطرجم السهلى رئيس السعودية د. هايدى العسكرى الامارات سرور سعيد محمد . بالاضافة الى رؤساء اللجان المنظمة عمرو الطحاوي مدير اللجان ولجنه الافتتاح والختام ، ومحمد الزيدي العلاقات الخارجية والعلاقات العامة، و طارق محسن الإقامة والإعاشة، و مروان أشرف المواصلات، و محمد سرور منسق اللجنة الطبية، مصطفى شوقي تكنولوجيا المعلومات. والحكمان يحيى عبد الرحمن الشناوى ومحمد هشام حسنى .