رياضة | رمضان صبحي يتحدى "مجانين" محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يتحدى "مجانين" محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأوليمبي قائمة الرافضين للكلام عن ضم أي لاعب من المنتخب الأول إلى الفراعنة الصغار في الوقت الحالي رغم الأصوات التي تطالب بضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ولاعبين آخرين في طوكيو 2020.

وقال رمضان صبحي في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة: "هدفنا كان الوصول إلى النهائي ووصلنا إليه وغدًا هدفنا الفوز والتتويج باللقب على أرضنا وبين جماهيرنا".

وعن ضم لاعبين من المنتخب الأول للمنتخب الأوليمبي قال رمضان: "كان هناك 21 راجلًا في قائمة المنتخب وعلى الجميع أن يمنحهم حقهم في البداية لأنهم أصحاب الإنجاز الحقيقي ومن حقهم التواجد في الأولمبياد".

وتابع رمضان صبحي نجم الأهلي: "الوقت حاليا ليس مناسب للحديث عن الثلاثي الكبار الذي سينضم للمنتخب في طوكيو علينا ويجب أن نعطي اللاعبين الرجالة الموجودة حاليا حقها واللاعبين المصابين الذين غادروا قبل البطولة وبعدها نتحدث عن من ينضم.. اختيار لاعب من عدمه وجهة نظر المدرب شوقي غريب وله الحق في اختيار الأنسب".