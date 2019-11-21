رياضة | مصر تشارك بـ33 لاعبا فى بطولتى إبراهيم مصطفى والبطولة العربية للمصارعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تشارك بـ33 لاعبا فى بطولتى إبراهيم مصطفى والبطولة العربية للمصارعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعتمد مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء عصام النوار قائمة البعثة الرسمية التى تشارك بها مصر فى بطولتى إبراهيم مصطفى الدولية والبطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية ، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 23 وحتى 25 نوفمبر الجارى بالمركز الاوليمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى ، على أن يقام حفل الإفتتاح مساء السبت المقبل بالصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضى بالدراسة ، تضم قائمة البعثة 47 فردا بواقع 33 لاعبا منهم 16 للمصارعة الرومانية و17 لاعبا فى المصارعة الحرة ، و14 من أفراد الجهاز الفنى بواقع 7 أفراد فى كل نوع .

قال عادل إبراهيم مصطفى عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة ومدير البطولة ان منتخب المصارعة الرومانية يضم اللاعبين أحمد فؤاد بغدودة ومحمد جابر فى وزن 55 كيلو جراما ، ويوسف مربى ومؤمن ربيع فى وزن 56 كيلو جراما ، وهيثم فهمى ويوسف عبد الواحد فى وزن 63 كيلو جراما ، وابو حليمة محمد ومحمد السيد وزن 67 كيلو جراما ، وحسن أحمد ومحمود عبد الستار وأحمد جمعة فى وزن 70 كيلو جراما ، ومحمد مصطفى عبد الله وزن 87 كيلو جراما ، ونور الدين هانى ومصطفى جبر وزن 97 كيلو جراما ، وعبد اللطيف محمد ويوسف حمدى ، وزن 130 كيلو جرام ، ويضم الجهاز الفنى للمصارعة الرومانية فى بطولة إبراهيم مصطفى حسام الدين مصطفى حامد مديرا فنيا ، وباسم متولى وأحمد محمدى ومصطفى عبد الحى مدربين ، والجهاز الفنى للمصارعة الرومانية فى البطولة العربية يضم كل من حسام مصطفى حامد مديرا فنيا ، وأشرف مليجي الغرابلى ومحمود صلاح ، ومحمود عثمان نوار مدربين .

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أشار عادل مصطفى ان منتخب المصارعة الحرة يضم كل من علاء شيبه فى وزن 57 كيلو جراما ، وجمال عبد الناصر ومحمد عبد الوهاب وزن 61 كيلو جراما ، وياسر شحاتة وفتحى طارق وزن 65 كيلو جراما ، وأحمد المدبوح وزن 70 كيلو جراما ، وعمرو رضا وزن 74 كيلو جراما ، وسامى أمين وسيف الله سكرى وزن 79 كيلو جراما ، وعمر عادل وأبو بكر السيد وزن 86 كيلو جراما ، وخالد مسعود ومحمد السويفي وزن 92 كيلو جراما ، وحسام مرغنى ومصطفى الدجوى وزن 97 كيلو جراما ، وخالد ذكى وأحمد السيد وزن 122 كيلو جراما ، ويضم الجهاز الفنى لبطولة إبراهيم مصطفى كل من فرج عبد الرازق مديرا فنيا ، وعلاء عبد الشافى ، وهاني محمود عثمان ، وعصام عبد الوهاب مدربين ، أما الجهاز الفنى للبطولة العربية فيضم فرج عبد الرازق مدبر فنيا ، وسيد يونس ، وأحمد البيلى ، ومصطفى تمام مدربين .

على الجانب الأخر قال العقيد هانى عبد الفتاح نائب رئيس اتحاد المصارعة أن الدورة الدولية لدراسات حكام المصارعة انطلقت صباح اليوم بدار الهيئة الهندسية بمنطقة كوبرى القبة ، بمشاركة 16 حكما من دول مصر والهند والعراق والكويت والسعودية وكبرجستان وقبرص والتى تقام على هامش بطولتى إبراهيم مصطفى الدولية والبطولة العربية ، مشيرا إلى أن الدورة يشرف عليها التونسى كمال بو عزيز رئيس لجنة الحكام الدولية ومندوب الاتحاد الدولى ، ويعاونه الحكم المصرى شريف حلاوة ، لافتا إلى أن زامل الشهراني رئيس الاتحاد العربى للمصارعة وعضو الاتحاد الدولى اعتذر عن الحضور لظروف خاصة .

أكد العميد محمد محمود عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة والمنسق الإعلامى للبطولة أن وفود دول السودان والكويت والإمارات العربية المتحدة والسعودية وقبرص والأردن وصلت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس للمشاركة فى البطولتين .