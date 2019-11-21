رياضة | مباريات مرتقبة في مطروح بالجولة الرابعة للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات مرتقبة في مطروح بالجولة الرابعة للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث بمواجهة هلال الضبعة مع نظيره مطروح في الثانية والنصف عصرًا بملعب إستاد الجامعة بالاسكندرية.

يدخل الهلال اللقاء برصيد 3 نقاط في المركز ويسعي للفوز للمنافسة علي الصعود لدوري المحترفين الموسم القادم بينما يدخل مطروح المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزة علي مركز شباب الحمام برباعية رفعت رصيدة ل4 نقاط.

وتستكمل باقي مباريات الجولة يومي السبت والأحد حيث يواجهه فريق المصري السلومي صاحب ال 7 نقاط فريق الحرية ويسعي الفريقين للفوز حيث يسعي المصري للفوز للمحافظة علي صدارة المجموعة، بينما يسعي الحرية للفوز للعودة للإنتصارات والمنافسة من جديد بعد خسارتة في الجولة الماضية من الجزيرة بثلاثية.

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وعلي ملعب مركز شباب الحمام يستضيف مركز شباب الحمام فريق الشرطة ويسعي شباب الحمام للفوز وحصد أول ثلاث نقاط ومصالحة جماهيرة بعد هزيمتة في أول مباراتين وعدم حصولة علي أية نقاط، بينما يسعي الشرطة للفوز بعد حصولة علي نقطة وحيدة حتي الأن.

وتختتم لقاءات الجولة بلقاء شباب الضبعة صاحب ال5 نقاط نظيرة برج العرب صاحب النقطة الوحيدة ويسعي شباب الضبعة للفوز والدخول في المنافسة مبكرا بينما يطمح فريق برج العرب في تحقيق أول فوز له بعد تعادل وحيد حتي الأن.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر:

1- الجزيرة 7 نقاط

2- المصري 7 نقاط

3- شباب الضبعة 5 نقاط

4- مطروح 4 نقاط

5- الهلال 4 نقاط

6- الحرية 3 نقاط

7- برج العرب نقطة

8- الشرطة نقطة

9- م. شباب الحمام صفر