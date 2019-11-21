رياضة | أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نادي الزمالك وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي بموعد ومكان إقامة مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي رغم إعلان قناة بي إن سبورتس القطرية إقامته يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.

وقرر مسئولو الزمالك تأجيل مناقشة الأمر قبل وصول خطاب رسمي من الكاف بتحديد الموعد والملعب للبت في إمكانية اللعب في قطر.

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كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في أكثر من مناسبة أنه يرفض فكرة لعب السوبر الإفريقي في قطر بدعوى أنها دولة معادية لمصر.

كان نادي الزمالك قد توّج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة البركان المغربي بينما فاز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي على حساب الوداد البيضاوي المغربي.