صورة مسربة تكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية لعام 2019

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 نوفمبر 2019

كشفت صورة مسربة على مواقع التواصل الإجتماعي عن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لـ 2019 و التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول العالمية.



و بموجب التسريب الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الفائز بالجائزة هذا العام سيكون كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي بحصوله على 578 نقطة ، ويأتي في المرتبة الثانية فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي برصيد 570 نقطة ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني برصيد 499 نقطة.

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ويأتي في المرتبة الرابعة وفقاً للتسريب السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول و بعده جاء زميله المصري محمد صلاح حيث حصد الأول 322 نقطة بينما اكتفى صلاح بالحصول على 207 نقطة.

و جاء البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي في المرتبة السادسة بعدما حصد 199 نقطة و جاء بعده حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر برصيد 163 نقطة.

أما الإنجليزي رحيم ستيرلينج مهاجم السيتي فتواجد في المرتبة الثامنة برصيد 127 نقطة ثم الثنائي هيونج مين سون و فرينكي دي يونج لاعبا توتنهام هوتسبر و برشلونة على الترتيب بحصد 29 نقطة لكل منهما.