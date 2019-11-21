شكرا لقرائتكم إنبى يدخل فى معسكر مغلق 24 ساعة فقط استعدادا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسقر الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، على الاستعداد لمواجهة الزمالك، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، على استاد السلام، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز، بمعسكر مغلق 24 ساعة فقط.

ورفض حلمى طولان، فكرة المعسكر المبكر، واكتفى بمعسكر مغلق لمدة 24 ساعة قبيل المواجهة القادمة مع الزمالك، حيث يخوض الفريق البترولى حاليا تدريباته بشكل يومى على ملعبه فى التجمع الخامس، استعدادا للمباراة القادمة مع الفريق الأبيض.

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ويحتل الزمالك، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 10 نقاط عقب خوضه 4 مباريات بينما يحتل إنبى المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة بعد خوضه 5 مباريات.