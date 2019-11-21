شكرا لقرائتكم شاهد.. أفضل 3 أهداف فى نصف نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، فيديو لأفضل 3 أهداف فى مباريات دور نصف النهائى من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المقامة حاليا فى مصر. وتأهل المنتخب الأولمبى للمباراة النهائية بعدما أطاح بجنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة، فيما وصل كوت ديفوار للنهائى بعدما ابتسمت له ضربات الجزاء أمام غانا بعد التعادل 2/2 فى المباراة والوقت الإضافى. ويلتقى المنتخب مع كوت ديفوار فى الثامنة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة بعدما ضمنا التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، بينما يتصارع كل من جنوب أفريقيا وغانا على آخر بطاقة للتأهل والمركز الثالث فى الرابعة والنصف عصر الجمعة.

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