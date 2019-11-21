شكرا لقرائتكم طارق يحيى يدرس طنطا بالفيديو قبل مواجهة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق يحيى، مباريات طنطا بالفيديو للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق الغرباوي قبل لقاء الفريقين بالدوري بحثاً عن أول فوز للطلائع فى المسابقة، حيث يختتم فريق طلائع الجيش عصرغد الجمعة استعداداته لمواجهة طنطا.

ويعلن طارق يحيى المدير الفنى للفريق قائمة ناديه التى تتوجه لمدينة طنطا لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة، حيث انتظم الثنائى محمد بسام وكريم طارق، لاعبا الفريق، فى التدريبات الجماعية أمس الأربعاء بعد نهاية مهمتهم مع منتخب مصر بالتعادل فى مواجهتى كينيا وجزر القمر .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة طنطا باللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى والمقرر لها الثانية والنصف ظهر السبت على استاد طنطا الرياضى .

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ودخل الطلائع معسكرًا بالإسماعيلية لمدة 3 أيام، بعدما خسر ودية المقاولون العرب بثلاثية دون رد مساء الخميس الماضى، اختتمه بمران فجر الثلاثاء على الرمل.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد، ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية، وأخيرًا التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاث مباريات اخرى .