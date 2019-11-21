شكرا لقرائتكم الزمالك يجتمع لحسم موقفه من خوض السوبر الأفريقي فى قطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال الفترة الجارية، لحسم موقف النادى الأبيض من خوض مباراة كأس السوبر الإفريقى من عدمه التى تجمع بين الترجى التونسى والفريق الأبيض، وذلك بعدما ذكرت تقارير صحفية إن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" حدد إقامتها يوم 14 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ورفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى وقت سابق خوض السوبر الإفريقى فى قطر حيث رحب بخوضه فى أي مكان آخر سواء فى ملعب الترجى بتونس أو الإمارات، إلا إنه عقب قرار الاتحاد الإفريقى ينتظر الأبيض تلقيه إخطارا رسميا بشأن الموعد والمكان خلال الساعات القادمة لحسم المسألة بصورة نهائية.

ومن المقرر أن يصدر الزمالك قراره النهائى بشأن السوبر عقب الاجتماع الذى سيعقده مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور عقب تلقى الإخطار الرسمى من الكاف فى الساعات القادمة.