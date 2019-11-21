شكرا لقرائتكم الزمالك يجتمع لحسم موقفه من خوض السوبر الأفريقي فى قطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى وقت سابق خوض السوبر الإفريقى فى قطر حيث رحب بخوضه فى أي مكان آخر سواء فى ملعب الترجى بتونس أو الإمارات، إلا إنه عقب قرار الاتحاد الإفريقى ينتظر الأبيض تلقيه إخطارا رسميا بشأن الموعد والمكان خلال الساعات القادمة لحسم المسألة بصورة نهائية.
ومن المقرر أن يصدر الزمالك قراره النهائى بشأن السوبر عقب الاجتماع الذى سيعقده مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور عقب تلقى الإخطار الرسمى من الكاف فى الساعات القادمة.
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