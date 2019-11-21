شكرا لقرائتكم ماذا سيفعل الزمالك بعد إعلان إقامة السوبر الإفريقي في قطر ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر عن تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 14 فبراير المقبل موعدا لإقامة السوبر الإفريقي بين الزمالك "بطل الكونفدرالية" والترجي التونسي "بطل دوري الأبطال، على أن تقام المباراة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب الزمالك السوبر بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية عقب الفوز على نهضة بركان المغربي في نهائي البطولة.

ويترقب مسئولو الزمالك وصول خطاب رسمي من الكاف يخطرهم بمكان وموعد مباراة السوبر الإفريقي، على أن يناقش مجلس الإدارة الموقف قبل أن يصدر قراره بشأن المشاركة في السوبر الإفريقي من عدمه.

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سبق وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك رفضه خوض السوبر الإفريقي في قطر بدعوى أنها تعادي مصر، وطالب بإقامة السوبر في أي مكان آخر.

ومن المقرر أن يحسم قرار مجلس الإدارة حوض الزمالك للسوبر الإفريقي في قطر من عدمه ، لاسيما وأن المباراة تأجل موعدها أكثر من مرة.