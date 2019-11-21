شكرا لقرائتكم مهند مجدى رئيسا لبعثة الأهلى فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادى الأهلى، تكليف مهند مجدى عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق الأول، المتوجهة إلى تونس يوم 26 نوفمبر الجارى، استعدادا لمواجهة فريق النجم الساحلى يوم 29 فى أولى موجهات دور المجموعات لبطولة أفريقيا .

وحرص مهند مجدى على الاطمئنان على الترتيبات الخاصة بسفر البعثة من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة .

ومن المقرر أن تستقل بعثة الأهلى الطائرة من مطار الجونة إلى تونس مباشرة، عقب انتهاء مباراة الفريق مع الجونة.

ويستعد الأهلى حاليا لمواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل، فى منافسات بطولة الدورى المصرى، قبل أن يسافر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى.