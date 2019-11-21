شكرا لقرائتكم فايلر يرفض التفريط في الجناح الأيسر للأهلى بسبب رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال جهاز الكرة بالأهلي بالتنسيق مع لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح، يسابقون الزمن للوقوف على احتياجات الفريق وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، والذي بدأ الخطوات الجادة والفعلية لاستراتيجية استمرار الانتصارات والبطولات داخل القلعة الحمراء.

وعلم الخليج 365 أن ملف اللاعبين الراحلين بدأت ملامحه تظهر داخل النادي الأهلي، في الوقت الذي رفض فايلر رحيل جناحه أحمد الشيخ سواء عن طريق بيعه نهائياً أو إعارته لأحد الأندية، خوفاً من فشل إنهاء صفقة ضم رمضان صبحي نجم الفريق بشكل نهائي، بعد انتهاء اعارته من نادي هيدرسفيلد الأنجليزي بنهاية الموسم الجاري.

في الوقت الذي منح فايلر الضوء الأخضر لرحيل الأنجولي جيرالدو لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، خاصة بعد استقرار فايلر على أكثر من أسم سيتم اختيار أسم المهاجم الأجنبي الجديد منهم.