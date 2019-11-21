شكرا لقرائتكم المسحل: نشارك في كأس الخليج بحثاً عن اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أوضح ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الموافقة للعب كأس الخليج القامة تعود لسببين، تجانس اللاعبين مع المدرب رينار والعودة إلى منصات التتويج.
وفي حديثه لـ"في المرمى" كشف المسحل: مشاركتنا في كأس الخليج هي تجانس اللاعبين واللعب مع منتخبات مقاربة لنا فنيا وتصنيفيا، وأيضا الفوز باللقب.
وأضاف المسحل حول تعديل مواعيد المباريات قائلاً: وافقت الأندية على خوض دور الـ32 دون لاعبي المنتخب السعودي وكانت الأندية متفهمة، ولن يتم تعديل موعد كأس السوبر، والتعديلات المقامة على ما تبقى من الموسم أعلن عنها سابقا.
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