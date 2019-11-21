شكرا لقرائتكم مشاركة 8 من أفضل لاعبي العالم في كأس الدرعية للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تشهد الدورة الأولى لكأس الدرعية للتنس، التي تنعقد من 12 ولغاية 14 ديسمبر، مشاركة ثمانية من أفضل لاعبي التنس في العالم من أجل التنافس على لقب البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها 3 ملايين دولار أميركي. وتُقام البطولة على ملعب "الدرعية أرينا"، الذي تم بناؤه خصيصاً لهذه الفعالية في منطقة الدرعية التاريخية المدرجة على قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو والتي تقع على أطراف مدينة الرياض، عاصمة السعودية.

وجرى الكشف عن ستة من الأسماء المشاركة في المنافسات، على أن يتم الكشف عن اسمين آخرين بارزين في وقت قريب، ويتطلع القائمون على البطولة بأن تكون هذه أولى الخطوات لتعزيز مكانتها كفعالية عالمية على أجندة رياضة التنس.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة: نتطلع إلى استضافة أنشطة التنس العالمية في السعودية بشكل سنوي. ونود إبراز قدراتنا في مجال استضافة وتنظيم فعاليات عالمية من هذا الطراز في المستقبل، وأنا متحمس شخصياً لمشاهدة ثمانية من أبرز لاعبي التنس في العالم وهم يتنافسون على لقب بطولة كأس الدرعية للتنس؛ إذ تُمثل هذه بداية مرحلة جديدة بالنسبة لرياضة التنس، ونتطلع قُدماً نحو تطور هذه البطولة وتحولها إلى جزء أساسي من مستقبل الرياضة في السعودية.

Advertisements

ويعتبر كأس الدرعية للتنس جزءاً من موسم الدرعية، والذي يمتد على مدار شهر كامل ويستضيف باقة متكاملة من الفعاليات الرياضية العالمية برعاية الهيئة العامة للرياضة.

وتضم قائمة المشاركين كُلاً من السويسري ستان فافرينكا الفائز بلقب ثلاث بطولات "غراند سلام"، والروسي دانييل ميدفيدف المصنف الخامس عالمياً وواحد من أبرز النجوم الصاعدين في اللعبة، وينضم إليهم فابيو فونيني، المصنف 12 عالمياً وأول إيطالي يفوز بلقب بطولة "ماسترز 1000" لرابطة محترفي التنس هذا العام في مونتي كارلو، وديفيد جوفن البلجيكي المتألق، المصنف السابع عالمياً سابقاً، ويُشارك في المنافسة على الكأس الأميركي جون أيسنر، صاحب الأكثر من 10 آلاف إرسال، ولوكاس بويل الفرنسي الحائز على خمسة من بطولات رابطة محترفي التنس، والذي وصل إلى نصف نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.

يُذكر أن المنافسات تقام على ملعب "الدرعية أرينا" الذي يستوعب 15 ألف متفرج، وتنطلق البطولة بعد أسبوع واحد فقط من استضافة الملعب لنزال الدرعية التاريخي بين بطلي الملاكمة العالميين أندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا على لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.