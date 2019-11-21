ميلان يرغب في استعادة إبراهيموفيتش بعقد 6 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى أسطورة كرة القدم السويدية زلاتان إبراهيموفيتش عرضاً من فريقه السابق ميلان الإيطالي للانضمام إلى صفوفه لمدة ستة أشهر، بحسب ما ذكرته الخميس صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» ومحطة «سكاي سبورتس».

وأنهى ميلان الذي يملكه صندوق الاستثمار الأمريكي «إليوت» الموسم الماضي في المركز الخامس، ليفشل بالتأهل إلى دوري الأبطال بتخلفه بنقطة واحدة عن جاره إنتر ميلان، لكنه حرم حتى من المشاركة في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لخرقه قواعد اللعب النظيف لدى الاتحاد الأوروبي للعبة.

ويعاني ميلان منذ بداية الموسم الحالي إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، من 12 مباراة، بعد فوزه في أربع مباريات وتعادله في واحدة وخسارته في سبع أخريات.

وتعاقب على ميلان في المواسم الثمانية الأخيرة ثمانية مدربين آخرهم ستيفانو بيولي الذي حل بديلاً لماركو جامباولو المقال من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ولعب إبراهيموفيتش (38 عاماً) خلال موسمين مع ميلان 61 مباراة سجل خلالها 42 هدفاً، وساعده على الفوز بآخر لقب له في الدوري المحلي.

وسبق لإبراهيموفيتش أن لعب في فرق مالمو السويدي (1999-2001)، أياكس أمستردام الهولندي (2001-2004)، يوفنتوس الإيطالي (2004-2006)، إنتر ميلان الإيطالي (2006-2009)، برشلونة الإسباني (2009-2010)، ميلان الإيطالي (2010-2012)، باريس سان جرمان الفرنسي (2012-2016)، مانشستر يونايتد الإنجليزي (2016-2018)، وكانت المحطة الأخيرة في لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي في الموسمين الماضيين، حيث سجل 52 هدفاً في 56 مباراة.

وأعلن إبراهيموفيتش الأربعاء الماضي مغادرته لفريقه الأمريكي دون أن يشير إلى وجهته المقبلة أو إمكانية اعتزاله اللعب، حيث نشر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر قال فيها «لقد جئت، لقد رأيت، لقد فزت، شكراً لك غالاكسي على إعادتي إلى الحياة، وبالنسبة لعشاق الفريق، أردتم زلاتان، أعطيتكم زلاتان، على الرحب والسعة، تستمر القصة الآن، عودوا إلى مشاهدة البيسبول».