شكرا لقرائتكم خبر عن مجرد وعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 21/11/2019

حسان العبيدلي منتخبنا صار ما يوفي وعد والوعد فوق الوعد صارن وعود

كنا الاول.. كيف أوّلنا ابتعد؟! ما لنا في (آسيا) صوت ووجود

يا ترى وش ننتظر أكثر بعد؟ نهضم النكسه وناخذها بْرود؟! [email protected]

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