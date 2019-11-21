شكرا لقرائتكم خبر عن مجرد وعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تاريخ النشر: 21/11/2019
منتخبنا صار ما يوفي وعد والوعد فوق الوعد صارن وعود
كنا الاول.. كيف أوّلنا ابتعد؟! ما لنا في (آسيا) صوت ووجود
يا ترى وش ننتظر أكثر بعد؟ نهضم النكسه وناخذها بْرود؟!
كانت هذه تفاصيل خبر مجرد وعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.