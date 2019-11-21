شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح وجيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضياء الدين علي

** عبر مكالمة هاتفية، حرص فيها الفريق الركن محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري على تسجيل إعجابه بالروح العالية للاعبي المنتخب الأولمبي، والمستوى المبشر الذي قدموه في الدورة الودية، التي حققوا لقبها بجدارة على حساب منتخبات سوريا والسعودية وكوريا الجنوبية.. اقترح أن تتم المشاركة بعناصر هذا المنتخب في بطولة «خليجي 24» التي ستنطلق بعد أيام بالدوحة، واسترسلت معه في وجاهة الاقتراح وجودة الفكرة، التي ستضرب عدة عصافير بحجر واحد، وتحقق أشياء كثيرة مطلوبة بالنسبة لهذا المنتخب الذي نتطلع جميعاً لأن تتوج جهوده بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 في التصفيات النهائية المقبلة، ودعوني أسجل لكم في نقاط خلاصة ما دار في تلك المكالمة حول جدوى هذا الاقتراح، لاسيما أن الفكرة تم تداولها بعد ذلك في بعض البرامج الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي:

1- «الأولمبي» أكثر جاهزية، ويتمتع بحالة من التجانس والانسجام والروح القتالية يفتقد لها المنتخب الأول الذي تراجع في مجموعته إلى المركز الرابع ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، من بعد الخسارة من تايلاند وفيتنام، وبالمناسبة الحالة، تشبه إلى حد بعيد ما يحدث على صعيد الكرة المصرية حالياً من تفوق محسوس للأولمبي الذي تأهل لطوكيو 2020، بينما «الأول» تعثر مرتين بالتعادل مع منتخبي كينيا وجزر القمر «المتواضعين» كرويا في تصفيات كأس إفريقيا التي ستقام في الكاميرون 2021.

2- المشاركة في خليجي 24 هي أفضل إعداد لهذا المنتخب، الذي سيبحث في وقت لاحق عن مباريات تجريبية يلعبها قبل التصفيات التي ستجرى في يناير المقبل، فالدورة أهميتها معروفة للجميع، وسيحتك فيها بمنتخبات خليجية قوية يهمها تحقيق اللقب.

3- الأولمبي سيكون متحرراً من كل الضغوط التي ستطارد نظيره «الأول» بالنسبة إلى المنافسة وتحقيق اللقب، وأي مركز يحققه سيكون مقبولاً ومشفوعاً بفارق الخبرة.

4- المشاركة مكافأة معنوية لها مغزاها ل «الأولمبي»، وفي الوقت نفسه ستصقله بخبرة مهمة مطلوبة، تختصر سنوات نضجه وتأهيل عناصره للالتحاق ب «الأول».

5- لأن ظروف البطولة استثنائية جداً، كما نعلم جميعاً، تناسبها مشاركة استثنائية.

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