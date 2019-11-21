الكشف عن المسبح الرئيسي لأولمبياد طوكيو 2020









اسماء السيد - كشفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" الخميس عن الصالة التي ستستضيف منافسات مسابقات السباحة والغطس والسباحة الإيقاعية في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الصيف المقبل، والتي تتسع لنحو 15 ألف متفرج بتكلفة بقيمة 523 مليون دولار أميركي.

وأعلن المسؤولون ان أعمال البناء في مركز الرياضات المائية المؤلف من أربعة طوابق اكتملت بنسبة 90 في المئة، وأنه من المقرر الانتهاء منها في الموعد المحدد في نهاية شباط/فبراير المقبل.

وقال دايشو نون مسؤول الملاعب في "طوكيو 2020" للصحافيين "نهدف إلى بناء صالة للسباحة على أعلى مستوى في العالم، تكون مجهزة بأحدث التجهيزات".

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ويتميز المسبح الرئيسي بجدار متحرك يسمح بتحويل المسبح البالغة طوله 50 مترا إلى مسبحين بطول 25 مترا لكل منهما، كما يمكن أيضا تعديل العمق.

وبلغت تكلفة المبنى 56,7 مليار ين، لكن طوكيو تأمل في الاستفادة القصوى منه بعد الانتهاء من الألعاب الأولمبية، عبر جذب مليون مستخدم سنويا (850 ألف شخص من خلال مسابقات السباحة و150 ألف مستخدم آخر).

كما كشف المنظمون عن قاعة أرياك التي بلغت تكلفة إنشائها 37 مليار ين (341 مليون دولار)، وتقام عليها منافسات الكرة الطائرة في الالعاب الاولمبية وكرة السلة للالعاب البارالمبية.

وتم الانتهاء من بناء الملعب الوطني البالغة كلفة بنائه 159 مليار ين (1,46 مليار دولار)، وسيتم الكشف عنه في حفل خاص يوم 21 كانون الأول/ديسمبر، بحضور نجوم من عالمي الرياضة والفن، يتقدمهم العداء السابق الجامايكي أوساين بولت صاحب الرقمين القياسيين العالميين في سباقات 100 م و200 م والحاصل على ثماني ميداليات ذهبية أولمبية.