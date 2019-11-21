كليبيرز يسقط بوسطن بعد التمديد ودونسيتش يزيد محن ووريرز









اسماء السيد - حسم لوس أنجليس كليبيرز قمته أمام ضيفه بوسطن سلتيكس 107-104 بعد التمديد الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما أكرم دالاس مافريكس ونجمه وفادة غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب ثلاث مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة بفوز ساحق 142-94.

في المباراة الاولى على على ملعب "ستايبلز سنتر" في لوس أنجليس وأمام 19068 متفرجا، نجح النجمان كواهي لينارد وبول جورج في أول مباراة يخوضانها معا مع فريقهما الجديد، في قيادته إلى فوز غال على سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية.

وسجل جورج، المنتقل الى لوس أنجليس من صفوف أوكلاهوما سيتي ثاندر، 25 نقطة مع خمس متابعات وثماني تمريرات حاسمة، وأضاف لينارد، المنضم الى صفوف الفريق هذا الموسم بعد قيادته تورونتو رابتورز الى لقب الدوري في الموسم الماضي، 17 نقطة مع ست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة، لكنه جنَّب فريقه خوض شوط إضافي ثان بتصديه لرمية ثلاثية لنجم سلتيكس كيمبا ووكر في الثواني الأخيرة.

وغاب لينارد عن المباريات الثلاث الأخيرة لكليبيرز بعدما فضل المدرب دوك ريفرز إراحته، فيما خاض جورج مباراته الرابعة هذا الموسم بعدما غاب عن بداية الموسم بسبب إصابة في الكتف.

لكن الفضل الكبير في فوز الثالث على التوالي والعاشر في 15 مباراة هذا الموسم لكليبيرز، يعود إلى البديل لو وليامس أفضل مسجل في صفوف الفريق برصيد 27 نقطة، إضافة إلى لاعب الارتكاز المحارب باتريك بيفيرلي صاحب 14 نقطة و16 متابعة بينها 12 دفاعية وسبع تمريرات حاسمة.

في المقابل، برز جايسون تاتوم في صفوف سلتيكس بتسجيله 30 نقطة لم تكن كافية لتجنيبه الخسارة الثالثة في 14 مباراة هذا الموسم والثانية في المباريات الثلاث الأخيرة.

واكتفى ووكر بتسجيل 13 نقطة مع تسع متابعات.

- "تريبل دابل" سابعة لدونسيتش -

وفي الثانية على ملعب "أميريكان إيرلاينز سنتر" وأمام 19569 متفرجا، قاد صانع ألعاب السلوفيني الواعد لوكا دونسيتش (20 عاما) فريقه دالاس مافريكس إلى تعميق جراح ضيفه غولدن ستايت ووريرز المتوج بثلاثة ألقاب في الأدوار النهائية الخمسة الأخيرة، بالفوز عليه 142-94.

وحقق دونسيتش "تريبل دابل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الاحصائية) بتسجيله 35 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة و10 متابعات في 26 دقيقة فقط.

وهي الـ"تريبل دابل" السابعة لدونسيتش بعد 14 مباراة فقط هذا الموسم، ووحده الأسطورة أوسكار روبرتسون حامل الرقم القياسي في عدد الـ"تريبل دابل" (181)، حقق أفضل منه في تاريخ الدوري حيث سجل سبعة في المباريات الـ11 الأولى.

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وجاء تألق دونسيتش بعد 24 ساعة فقط على تسجيله 42 نقطة في سلة سان أنتونيو سبيرز مع 12 تمريرة حاسمة و11 متابعة.

وضرب دونسيتش بقوة منذ الربع الأول بتسجيله 22 نقطة بينها خمس ثلاثيات من ست محاولات، وهو رقم قياسي هذا الموسم في الدقائق الـ12 الأولى من المباراة. وبعدها بـ14 دقيقة أصبح أسرع لاعب في التاريخ يحقق "تريبل دابل" بتسجيله 30 نقطة على الأقل.

ورفع دونسيتش الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ21 في 28 شباط/فبراير المقبل، رصيده من الـ"تريبل دابل" إلى 15 أي أكثر من النجمين ماجيك جونسون و"الملك" ليبرون جيمس عندما كانا في سنه حيث حقق الأول سبعة والثانية خمسة فقط.

وهي الخسارة الثالثة عشرة لووريرز في 16 مباراة هذا الموسم والثامنة في المباريات العشر الأخيرة فبقي في المركز الاخير للمنطقة الغربية.

- ناغتس يفرمل روكتس -

وأوقف دنفر ناغتس الانتصارات المتتالية لضيفه هيوستن روكتس عند ثمانية عندما تغلب عليه 105-95 ملحقا به الخسارة الخامسة في 15 مباراة حتى الآن.

واكتفى نجم روكتس جيمس هاردن الذي بلغ معدله 40 نقطة في المباريات الأخيرة، بتسجيل 27 نقطة مع سبع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف راسل ويستبروك 25 نقطة، فيما فرض الصربي نيكولا يوكيتش (24 عاما) نفسه نجما في صفوف الفائز والمباراة بتسجيله 27 نقطة مع 12 متابعة وأربع تمريرات حاسمة.

ولم تكن حال سان انتونيو سبيرز أفضل من ووريرز حيث مني بخسارته العاشرة هذا الموسم والسابعة على التوالي عندما سقط أمام مضيفه واشنطن ويزاردز 132-138 بفضل 33 نقطة لبرادلي بيل و21 نقطة للبديل ديفيس بيرتانز.

وكان ديمار ديروزان افضل مسجل في صفوف سبيرز برصيد 31 نقطة.

ولم يسبق لسبيرز ومدربهم غريغ بوبوفيتش ان تعرضوا لسبع هزائم متتالية منذ موسم 1996-1997 عندما منيوا بثماني هزائم متتالية قبل أشهر من ضم العملاق تيم دنكن.

وواصل تورونتو رابتورز حامل اللقب صحوته بتحقيقه الفوز الثاني تواليا والعاشر في 14 مباراة هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه أورلاندو ماجيك 113-97 بفضل 24 نقطة لفريد فانفليت، وحذا حذوه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بتغلبه على ضيفه نيويورك نيكس 109-104 في مباراة تألق فيها الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 23 نقطة مع 12 متابعة.

وفي باقي المباريات، فاز بروكلين نتس على تشارلوت هورنتس 101-91، وميامي هيت على كليفلاند كافالييرز 124-100، وشيكاغو بولز على ديترويت بيستونز 109-89، فيما خسر أتلانتا هوكس أمام ميلووكي باكس 127-135، ومينيسوتا تمبروولفز أمام يوتا جاز 95-103.