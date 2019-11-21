الكاف يقرر.. الإعلان عن موعد السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

الخميس 21 نوفمبر 2019

موعد السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن موعد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي ، حيث تقام البطولة في قطر.



موعد مباراة السوبر الأفريقي

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وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف " يوم 14 فبراير 2020 كموعدا لإقامة اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة بين الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك المصري بطل الكونفدرالية .

السوبر الأفريقي

وكان الترجي التونسي قد حصد لقب دوري الأبطال على حساب الوداد البيضاوي، بينما نجح الزمالك في الفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي ليتحدد إقامة السوبر الأفريقي بين الفريقين .

الزمالك يثير الجدل حول إقامة اللقاء في قطر

وفي سياق متصل أعلن مرتضى منصور منذ عدة أشهر عن رفض ناديه إقامة السوبر الأفريقي في دولة قطر نظرا لسياسات الدولة القطرية المعادية لمصر على حد ذكر رئيس الزمالك.