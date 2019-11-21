اللجنة المنظمة تكشف ترتيبات اليوم الختامي لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

الخميس 21 نوفمبر 2019

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن ترتيبات اليوم الختامي للبطولة والمقرر له الجمعة القادمة بمبارتين تحديد المركز الثالث والرابع وبعدها والنهائي بين مصر وكوت ديفوار .



ترتيبات اليوم الختامي لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة القارية عن ترتيب يوم الجمعة من حيث مواعيد فتح أبواب الاستاد وبرنامج اليوم بأكلمله وجاءت الترتيبات كالتالي :_

فتح أبواب ستاد القاهرة الذي سيشهد اليوم الختامي يوم الجمعة 22 نوفمبر الحالي اعتبارا من الواحدة ظهرا، على أن يغلق الاستاد ابوابه في السادسة مساء استعدادا لانطلاق الحفل الختامي للبطولة في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين منتخب جنوب أفريقيا ونظيره منتخب غانا في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.

تقام المباراة النهائية للبطولة بين منتخب مصر ونظيره كوت ديفوار في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

بيان اللجنة المنظمة

وجاء بيان اللجنة المنظمة مخاطباً الجماهير قبل الحضور لمباريات الجمعة كالتالي :_

" تأمل اللجنة من جماهير الكرة الزاحفة نحو ستاد القاهرة الإلتزام التام بكافة الضوابط المنظمة التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفي مقدمتها السماح فقط بدخول حاملي تذاكر المباراة وبطاقة المشجع FAN ID تفاديا للوقوع في حظر مخالفة التعليمات التي تضع صاحبها تحت طائلة القانون"

وتابع البيان : " اللجنة المنظمة تدعو جماهير كرة القدم للإسهام في إنجاح هذا العرس الأفريقي والاستمتاع بفاعليات هذا اليوم الجميل وأن تنعم بكل عناصر الأمان التي من أجلها تم وضع هذه الترتيبات ".

مصر وكوت ديفوار في أولمبياد طوكيو

وكان منتخب مصر الأولمبي قد حقق الفوز على نظيره جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، ليصعد الفراعنة الصغار للأولمبياد طوكيو 2020 رسمياً رفقة منتخب كوت ديفوار الأولمبي الذي تأهل على حساب غانا بعد الفوز بركلات الترجيح من نفس الدور.