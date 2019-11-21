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الامارات | محمد صلاح يتصدر قائمة الأكثر تسديداً في الدوري الإنجليزي

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر نجم نادي ، المصري الدولي محمد صلاح، قائمة أكثر نجوم الدوري الإنجليزي تسديداً على المرمى، خلال الموسم الحالي 2019-2020.

ونشر الحساب الرسمي للدوري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائمة بأكثر اللاعبين تسديداً على المرمى، خلال الموسم الحالي، والتي تصدرها محمد صلاح برصيد 40 تسديدة، بالتساوي مع لاعب مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو.

وجاء مهاجم فريق ، تامي إبراهام، في المركز الثالث، برصيد 38 تسديدة، ثم روبرتو فيرمينو بـ37 تسديدة، بالتساوي مع نيل ماوباي، وماركوس راشفورد، ورحيم سترلينغ.

وسجل صلاح مع ليفربول 9 أهداف هذا الموسم في جميع المسابقات، بواقع 6 في البريميرليغ، و3 في دورى أبطال أوروبا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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