الامارات | محمد صلاح يتصدر قائمة الأكثر تسديداً في الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتصدر قائمة الأكثر تسديداً في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر نجم نادي ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح، قائمة أكثر نجوم الدوري الإنجليزي تسديداً على المرمى، خلال الموسم الحالي 2019-2020.

ونشر الحساب الرسمي للدوري عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائمة بأكثر اللاعبين تسديداً على المرمى، خلال الموسم الحالي، والتي تصدرها محمد صلاح برصيد 40 تسديدة، بالتساوي مع لاعب مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو.

وجاء مهاجم فريق تشيلسي، تامي إبراهام، في المركز الثالث، برصيد 38 تسديدة، ثم روبرتو فيرمينو بـ37 تسديدة، بالتساوي مع نيل ماوباي، وماركوس راشفورد، ورحيم سترلينغ.

وسجل صلاح مع ليفربول 9 أهداف هذا الموسم في جميع المسابقات، بواقع 6 في البريميرليغ، و3 في دورى أبطال أوروبا.