شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي عن مشاركة «صلاح» في الأوليمبياد: «عندنا 21 راجل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، على ما أثير حول انضمام نجم ليفربول والمنتخب الأول محمد صلاح للفريق للمشاركة معهم خلال أوليمبياد طوكيو، العام القادم.

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وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة كوت ديفوار، الذي عقد اليوم، سؤل «صبحي» عن احتياج المنتخب الأولمبي لمحمد صلاح، ليرد: «هو امبارح كلمني وباركلي وقال لي بارك للاعيبة كلها فدي بالنسبة للتهنئة، وبالنسبة لسؤالك إحنا في احتياج لمحمد صلاح ولا لا، بعد إذن الكابتن شوقي بس، عشان الموضوع ده يعني ينتهي بس تمامًا مع احترامي لكل الإعلاميين أو الصحفيين أو السوشيال ميديا اللي بتقولوا عليهم، كان في 21 راجل محطوطين كلعيبة وناس مصابين معانا من أول يوم قاعدين كنت باشكرهم وفيه ناس مش معانا برضه نفس الكلام».

وأضاف: «أظن إن الكلام ده سابق أوي لأوانه إن الناس تتكلم فيه أي كان، أدوا الناس دول حقهم، الناس دول رجالة الناس دول تعبوا، شهر 7 لسه بدري لما ييجي وقتها نبقى نتكلم فيه».

واستطرد: «أكيد أي واحد هيبقى موجود معانا دي هتبقى وجهة نظر كابتن شوقي (غريب) وأي حد أكيد هيبقى إضافة لينا بس كل حاجة طبعًا كابتن شوقي قاعد هو أكيد اللي هيختار الأنسب في المرحلة دي ولما ييجي وقتها».